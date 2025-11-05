Box natalizio di Oltre l’Autismo nel segno del cardinal Alberoni

«In questo box ci sono i sogni, la speranza, i desideri e le aspettative dei nostri figli e dei nostri ragazzi». Con queste parole ieri mattina, nella sala consigliare di Palazzo Mercanti, la presidente di Oltre l’Autismo Maria Grazia Ballerini ha presentato ufficialmente l’ormai tradizionale box (scatola) natalizia che l’associazione propone ogni anno per raccogliere fondi a sostegno delle proprie attività. Quest’anno sarà la volta di una «Capsa Alberoniana», con all’interno un salame piacentino dop, un Gutturnio frizzante e un pezzo di Grana Padano.

«Prodotti piacentini molto cari ad Alberoni - continua Ballerini - Il riferimento al cardinale è un segno di ringraziamento all’Opera Pia Alberoni per l’enorme regalo che ha fatto alla nostra associazione: la concessione di un appezzamento di terra in via Spinazzi su cui nascerà la casa per il »dopo di noi« dei nostri ragazzi, a cui lavoriamo da anni. Proprio in queste ore abbiamo depositato il »permesso di costruire«, e siamo in attesa della decisione del Comune. In questa casa i ragazzi autistici potranno acquisire, in un percorso progressivo ed accompagnati da educatori qualificati, il grado di autonomia alla portata di ciascuno di loro, mettendo a frutto ognuno le proprie capacità in attività socio-occupazionali, in attività lavorative e del tempo libero. Sarà una casa aperta al territorio, luogo di integrazione all’insegna della condivisione dei talenti. Quello che all’inizio del nostro percorso era un sogno, oggi, grazie all’aiuto di tanti, sta diventando realtà. Grazie alle tante iniziative che abbiamo appoggiato nel corso degli anni, nell’attuale sede della cooperativa San Giuseppe abbiamo promosso molti laboratori che con la costruzione della »Casa di vita« troverebbero ulteriori prospettive».

Insieme a Ballerini, alla conferenza di ieri sono intervenuti la sindaca Katia Tarasconi, lo storico volontario Roberto Colla, la ex consigliera comunale Lucia Rocchi, la senatrice Elena Murelli, il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi, la direttrice delle Attività socio-sanitarie dell’Azienda Usl Eleonora Corsalini, il direttore del Polo di Mantenimento Pesante Nord, brigadier generale Roberto Cernuzzi, la vice presidente di Csv Laura Bocciarelli e il consigliere dell’Opera Pia Alberoni Alessandro Guidotti.

VENERDI' 7 NOVEMBRE CONCERTO ALLA SALA ARAZZI DEL COLLEGIO ALBERONI