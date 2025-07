“Briciole al cielo”, per sensibilizzare alla donazione di organi

Da Piacenza arriva un nuovo cortometraggio per sensibilizzare alla donatori di organi: dopo “Seventyfive BPM” l’autore e regista Gian Francesco Tiramani è al lavoro su “Briciole al cielo”, che, come quello precedente, è prodotto da Cineclub Piacenza G. Cattivelli, affiliato FEDIC e promosso da AIDO. Il corto, che sarà girato a fine luglio, è realizzato in collaborazione con l’Ospedale Infantile Regina Margherita e con l’Associazione Amici dei Bambini Cardiopatici, che si occupa di offrire l'alloggio alle famiglie che devono trasferirsi per mesi e lasciare il lavoro, e che ha assistito il piccolo Giordano e la sua famiglia nei lungo periodo che ha preceduto l’operazione. Oltre a Tiramani, al film lavoreranno il direttore della fotografia Alessandro Zonin, la montatrice Giorgia Scalia e il compositore Paolo Burzoni. “Briciole al cielo” sarà supportato da un’azione di crowdfunding appoggiata alla piattaforma Produzionidalbasso.

La campagna è a questo link: https://www.produzionidalbasso.com/project/briciole-al-cielo-short-film/