Calici in alto, pronto al via il Valtidone Wine fest

Borgonovo, Ziano, Alta Val Tidone e Pianello invitano tutti ad alzare i calici. Domenica 7 settembre prende il via la sedicesima edizione del Valtidone Wine fest, festival itinerante dedicato al vino. A Borgonovo il Wine fest sarà incentrato sull'ortrugo e abbinato alla sagra d’la chisöla organizzata dalla Pro loco, con un lungo calendario ei eventi a partire già dal giovedì precedente. Domenica 14 settembre a Ziano l’associazione Sette Colli organizza l’omonimo evento dedicato alla Malvasia in abbinamento alla pancetta. Lo stesso fine settimana la Pro loco invita tutti alla festa dell’Uva con carri, giochi popolari, palio delle botti. Domenica 21 settembre ci si sposta a Nibbiano, in piazza Combattenti, per l’evento dedicato ai vini passiti, agli olii e anche a prodotti poveri, come il buslàn, e a quelli de.co come il tartufo Nero di Pecorara, la patata di Busseto e il batarò. L’ultima tappa del Wine fest sarà come sempre a Pianello, dove domenica 28 settembre in piazza Madonna si terrà Pianello frizzante. A Pianello il Wine fest, abbinato alla sagra patronale di San Maurizio, sarà preceduto da una Fiera delle arti e dei mestieri, sabato 27.