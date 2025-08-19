Cambio al vertice per Anmil Piacenza, eletto Mauro Braga
E' lui a prendere in mano le redini dell’associazione che fino allo scorso anno era guidata da Maurizio Manfredi
Elisabetta Paraboschi
August 18, 2025|4 ore fa
Cambio al vertice per Anmil Piacenza. È stato eletto presidente Mauro Braga: è lui a prendere in mano le redini dell’associazione che fino allo scorso anno era guidata da Maurizio Manfredi. Originario di Fiorenzuola, Braga ha 68 anni e ha lavorato per quarant’anni nella sanità piacentina, inizialmente come infermiere coordinatore dell’unità operativa di Ortopedia e Traumatologia e successivamente come responsabile assistenziale dipartimentale della Riabilitazione nell’Ausl di Piacenza. Ad Anmil si è iscritto ormai decenni fa, dopo aver subito un infortunio alla spalla cadendo durante il lavoro: oggi si trova alla guida dell’associazione.
«Ho accettato con orgoglio e responsabilità il ruolo di presidente provinciale - ci tiene a rimarcare - per me infatti questo incarico non è solo un onore, ma una missione. A chi gli chieda quali siano i progetti più importanti a cui dedicarsi nel corso del suo mandato, Braga risponde: «Lavorerò a contatto con autorità e pubbliche amministrazioni consolidando la collaborazione istituzionale tra le varie realtà». Ma non solo: «Investiremo in campagne di sensibilizzazione nelle scuole e nei luoghi di lavoro, perché i lavoratori di domani devono informarsi oggi - assicura - e ci batteremo affinché le aziende della provincia, dall’agroalimentare alla logistica, adottino protocolli rigorosi in tema di sicurezza sul lavoro. Per noi è fondamentale».