Cammina sopra una tomba al cimitero, donna cade nella fossa

Attimi di paura al cimitero di Piacenza nella mattinata di lunedì 27 ottobre, quando una donna, in visita ai defunti, è caduta in una tomba.

La 62enne è precipitata in una fossa funebre, quando la tavella che la ricopriva, e sulla quale si trovava la donna, ha improvvisamente ceduto.

Scattati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto la donna. Per lei solo qualche contusione e spavento.

La nota del Comune

Nel pomeriggio è arrivata una nota del Comune di Piacenza.

«In merito all'incidente occorso questa mattina al cimitero urbano di Piacenza, vorrei innanzitutto esprimere il rammarico per l'accaduto, rivolgendo alla signora coinvolta l'augurio di rimettersi al più presto. Fortunatamente, l'episodio non ha avuto conseguenze più gravi, ma senza dubbio richiama l'attenzione sulle modalità di esecuzione dei lavori, in primo luogo con riferimento alla sicurezza: un aspetto su cui non possiamo e non intendiamo transigere».

Così il vice sindaco Matteo Bongiorni, che aggiunge: «Le opere in corso, in esecuzione ormai da mesi, sono relative alle estumulazioni dei loculi per i quali è scaduta la concessione. Si collocano nel quadro più ampio dell'attività di riorganizzazione e riordino di tutti gli aspetti di gestione degli spazi fisici e delle pratiche cimiteriali. Abbiamo quindi richiesto di compiere una ricognizione dei siti interessati dai lavori, in modo che vengano opportunamente segnalati e si evitino ulteriori situazioni a rischio».

L'Amministrazione comunale procederà a ulteriori verifiche e alla contestazione formale nei confronti della Società cui sono affidati i servizi cimiteriali.