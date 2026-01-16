Liberta - Site logo
Un gioco con le carte importato dai Paesi Latino americani

Mariangela Milani
|2 ore fa
Campionato del mondo di Trucco a 6, i vincitori della prima edizione
A portarsi a casa il titolo di campioni della prima edizione del Campionato del mondo di Trucco a 6 giocatori di Nibbiano, sono stati Valter Alberici, Gianni Buroni e Carlo Gugliemetti. Secondi classificati sono stati Paolo Ardito, Graziano Galli e Paolo Maini, mentre terzi Lucio Braga, il figlio Gianluca insieme ad Enrico Cazzola. Quarti classificati Danilo e Pier Paolo Dovati con Diego Toccalini. Un premio speciale è andato al più giovane giocatore del torneo: Gianluca Braga, di soli 12 anni. Una riprova di quanto questo gioco delle carte, importato dai Paesi Latinoamericani, superi i confini, anche quelli temporali. "Il gioco del trucco – dicono gli organizzatori –  ha messo radici soprattutto nella zona di Caminata, Nibbiano, Pecorara, Trebecco dove fino a pochi anni persino il linguaggio usato durante le partite richiamava la lingua spagnola". Per la prima volta è stato utilizzato un mazzo di carte (si usano quelle piacentine) personalizzate con il logo Turismo delle Radici e Comune di Alta Val Tidone.

