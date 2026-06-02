«Carcere sovraffollato, fili elettrici scoperti  e casi di scabbia»

Basta una scintilla a far saltare il sistema, a parole e nei fatti. E’ torrido il clima al carcere delle Novate: secondo l’ultima denuncia del segretario regionale Uspp Gennaro Narducci, la situazione sarebbe ai limiti della tolleranza, con una popolazione arrivata a contare 570 detenuti (invece di 416), precarie condizioni igieniche e diversi casi di scabbia che hanno messo sul chi va là il personale di sorveglianza.

L’Uspp accusa inoltre pesanti danni alla struttura, gravata da i nfiltrazioni, fili elettrici scoperti e ascensori rotti. Narducci punta il dito contro l’amministrazione penitenziaria, accusata di «immobilismo di fronte a una crisi che sta raggiungendo il punto di rottura». «Da circa un mese non si provvede più al cambio lenzuola della popolazione detenuta», si legge nel comunicato, dove si sottolinea come le scorte per i nuovi arrivi siano ormai esaurite, e dal Prap sarebbero giunte solamente 80 lenzuola su una popolazione di circa 570 detenuti. A questa emergenza igienico-sanitaria Narducci aggiunge il problema del sovraffollamento. L’istituto, costruito per circa 416 detenuti, ne ospita oggi ben 570, una situazione che il sindacato «denuncia da tempo immemore, senza che l’Amministrazione vi abbia mai messo rimedio».