“Care for Caring”, cultura e prevenzione oncologica alla Scuola di Polizia

Fa tappa a Piacenza, presso la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato, la nuova edizione di “Care for Caring 3.0 – Ambasciatrici della Prevenzione”, il progetto ideato e coordinato da Ladies First dedicato alla promozione della prevenzione oncologica e della cultura della salute tra il personale della Polizia di Stato.

L’iniziativa è dedicata alla sensibilizzazione sulla Prevenzione del Tumore al Seno ed è rivolta alle Allieve e alle giovani donne in servizio nella Polizia di Stato alle quali viene proposto di sottoporsi gratuitamente ad una visita senologica con controllo ecografico, promuovendo una maggiore consapevolezza sui temi della salute, favorendo l’accesso informato ai programmi di screening e incoraggiando comportamenti preventivi.

Non solo, quest'anno il progetto, nella sua seconda fase che partirà dopo l’estate, si allarga anche al pubblico maschile e integra il tema della prevenzione del Tumore al Polmone che verrà trattato attraverso incontri informativi-educazionali presso Questure e Reparti in 4 Regioni Italiane.

Un questionario dedicato, somministrato a oltre 1.700 operatori nelle sedi selezionate, permetterà di rilevare le abitudini al fumo. I dati raccolti consentiranno di effettuare eventuali approfondimenti diagnostici, qualora ritenuti necessari dagli specialisti pneumologi e oncologi coinvolti nel progetto.

Grazie al supporto e alla rinnovata fiducia di AstraZeneca, Partner di progetto anche nelle prime 2 edizioni, l’iniziativa dunque si consolida ulteriormente, ampliando la propria capacità di diffusione sul territorio nazionale e focalizzandosi su due tra le principali patologie oncologiche per incidenza in Italia: il tumore della mammella, che si colloca al primo posto, e il tumore al polmone (al terzo posto, subito dopo le neoplasie del colon-retto).

Tra il 2024 e il 2025 il progetto “Care for Caring” ha raggiunto complessivamente quasi 7000 Allieve e Operatori della Polizia di Stato e ha coinvolto in visite e counselling circa 1500 persone con 970 ore dedicate dagli specialisti ai controlli. L’adesione del personale raggiunto dalla campagna ha sfiorato l’85% del totale, confermando l’interesse suscitato dall’iniziativa.

La tappa di Piacenza rappresenta il secondo di otto appuntamenti previsti sul territorio nazionale.

Il progetto è realizzato con il patrocinio di AIOM – Associazione Italiana di Oncologia Medica, e Fondazione AIOM, in collaborazione con LFCaring Association,con il supporto non condizionante di AstraZeneca e dei Partner tecnici FUJIFILM Italia, GE Healthcare e Samsung.