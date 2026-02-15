Carnevale a Piacenza: mille al corteo tra musica, colori e scuole in festa

C’è una banda matta di galera che suona latte di pomodoro e impugna bastoni della pioggia con le stelle filanti davanti al corteo che svolta verso via Roma. Dietro sfila almeno un migliaio di persone: una banda vera come la Ponchielli, poi bambini e genitori, ma anche tanti adulti che hanno raccolto l’invito a partecipare al Carnevale di Piacenza che il Comune e l’Associazione Quartiere Roma hanno organizzato in collaborazione con diverse realtà del territorio (Centro per le famiglie, Velolento, Spazio 4, Rathaus, Ciclofficina Pignone, Stampone, Corona Events e Iren).

È la prima edizione, anche se in realtà da un po’ di anni l’Associazione Quartiere Roma organizza il carnevale in via Roma e dintorni: quest’anno però la festa si è allargata, è partita in piazza Cavalli con una simpatica esibizione dell’Orchestra Cinque Quarti sotto i portici di palazzo Gotico e ha attraversato le vie del centro. A partecipare sono innanzitutto i bambini e i ragazzi delle scuole di Piacenza: le elementari De Gasperi, Taverna, Giordani e Alberoni (quest’ultima presente anche con la scuola dell’infanzia) e il liceo Cassinari. Il risultato è straordinario: i piacentini si sono fatti conquistare dal carnevale che già nel nome - “Folle di natura” - prometteva sorprese.