Casa di Iris, in programma dodici eventi per un 2026 in allegria

Con dodici eventi distribuiti nell'intero corso dell'anno si è aperto in allegria e programmazione il 2026 della “Casa di Iris” di Piacenza. Ce ne sarà uno al mese, un calendario pensato per rompere un po' la routine quotidiana dei pazienti ospitati nella struttura di via Bubba. Il primo evento si è tenuto il 6 gennaio con l'arrivo della Befana e la “Tombola del Cuore” che ha allietato il giorno dell'Epifania, gli altri appuntamenti spazieranno dalla musica all'artigianato. Ecco il calendario: domenica 15 febbraio gara di uncinetto, domenica 15 marzo torneo di burraco solidale, sabato 18 aprile “Solidarietà in musica”, sabato 30 maggio “Giornata del Sollievo” con la banda musicale Isacco del Val/Pegorini, sabato 20 giugno “Una semplice carezza che capovolge il mondo” giornata dedicata alla Pet Therapy con alcuni animali portati direttamente in Hospice da professionisti specializzati, sabato 11 luglio mercatino del riuso con esposizione delle bancarelle delle associazioni e di altri Hospice per un momento di confronto tra le varie realtà, sabato 8 agosto aperitivo di agosto in attesa delle stelle cadenti e delle Perseidi con musica, domenica 20 settembre “Risottata 8.0” e marcia pro “La Casa di Iris”, sabato 24 ottobre “Non solo castagne”, sabato 21 novembre “Coro in Canto Libero”, sabato 12 dicembre giornata dedicata all'arteterapia.