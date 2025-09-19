Castel Bricks, gli intramontabili Lego® in Valtidone

Domenica 21 settembre Castelsangiovanni diventa la sede dei mattoncini più famosi al mondo. Il Palacastello ospita la prima edizione di Castel Bricks. A portare gli intramontabili Lego® in Valtidone sarà l'associazione Piacenza Brick, in collaborazione con l'amministrazione comunale. Dalle 10 alle 19 una ventina di espositori trasformeranno il Palacastello di via Spadina nel paradiso dei mattoncini da costruzione con modellini di macchine (ci sarà un pista su cui far sfrecciare modellini radiocomandati), trenini, Legocity, i mitici star wars, e chi più ne ha ne metta. "Un’occasione per celebrare questo mito senza tempo – dice l’assessora Wendalina Cesario – ma anche per portare visitatori al Palacastello e in città". L’ingresso è gratuito (dalle 10 alle 19) e ci sarà la possibilità di pranzare grazie a food truck. L'associazione Piacenza Bricks per l'occasione ha coniato un mattoncino in omaggio alla città ospitante, Castelsangiovanni.