Castel San Giovanni: intensificati i controlli sul territorio

In questi giorni è stata rafforzata l’attività di controllo del territorio nel comune di Castel San Giovanni grazie alla presenza delle Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.) dell’Arma dei Carabinieri, giunte in supporto ai militari della Stazione locale e della Compagnia di Piacenza.

Le S.I.O., provenienti dal 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” di Mestre, stanno operando congiuntamente ai colleghi piacentini in una serie di servizi straordinari di pattugliamento e presidio, con particolare attenzione alle principali vie di accesso al paese e alle zone maggiormente frequentate dai cittadini.

Svolgeranno, in un dispositivo, appositamente calibrato: posti di controllo dinamici e fissi lungo le arterie principali d’ingresso e uscita dal centro abitato, verifiche mirate su veicoli e soggetti in transito, con particolare attenzione alla prevenzione di reati predatori, traffici illeciti e al contrasto del degrado urbano in ogni sua forma. Non mancheranno i presidi appiedati nelle aree sensibili, come piazze, stazioni e zone commerciali e i pattugliamenti serali e notturni volti a garantire un maggior senso di sicurezza alla cittadinanza, anche nelle fasce orarie meno coperte.

L’intervento delle S.I.O. – unità appositamente addestrate per l’intervento rapido e la gestione operativa in contesti urbani – si inserisce in un più ampio piano strategico di prevenzione e contrasto alla microcriminalità predisposto dal Comando Provinciale di Piacenza.

L’iniziativa è orientata alla quotidiana visibilità e alla prossimità delle pattuglie sul territorio per la tutela della legalità e della sicurezza pubblica, con un’azione coordinata, capillare e costante, volta ad accrescere senso di sicurezza e rapidità di intervento.