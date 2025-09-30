Castel San Giovanni, onorata la memoria di Luca Di Pietra

A undici anni dalla morte del vice brigadiere dei carabinieri Luca Di Pietra, Castel San Giovanni non ha dimenticato il suo sacrificio. Di fronte al monumento eretto nella rotatoria all’ingresso del parco logistico, a pochi passi da dove il 29 settembre del 2014 Di Pietra perse la vita durante un inseguimento in auto, è stata ancora una volta onorata la sua memoria. Lo hanno fatto gli amministratori locali di oggi e anche quelli che quel giorno accorsero sul posto, dopo la tragica notizia. Lo hanno fatto i colleghi dell’Arma, tra cui il comandante provinciale, colonnello Pierantonio Breda e i familiari che quel giorno persero un padre, un marito.

La memoria di Di Pietra, ha promesso la sindaca Valentina Stragliati, verrà tenuta viva tra i giovanissimi, con un'iniziativa a lui dedicata all'interno del consiglio comunale dei ragazzi.