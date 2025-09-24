Liberta - Site logo
Castel San Giovanni, sabato focus sull'endometriosi

L’incontro sarà incentrato sul riconoscimento precoce dei sintomi e dei campanelli d’allarme

Mariangela Milani
|2 minuti fa
Castel San Giovanni
Castel San Giovanni
1 MIN DI LETTURA
Sabato 27 settembre Castel San Giovanni ospita una giornata di sensibilizzazione al delicato tema dell’endometriosi, malattia cronica che colpisce migliaia di donne.
Dalle 16 il centro culturale di via Mazzini ospiterà un ginecologo, una pediatra, una biologa nutrizionista e psicoterapeuta. L’incontro sarà incentrato sul riconoscimento precoce dei sintomi e dei campanelli d’allarme. In serata, al cinema teatro moderno, andrà in scena “Imperformance: storie di donne con endometriosi”, ideato da Sona Haroni e diretto da Alessandro Camilli.
Informazioni e iscrizioni tramite [email protected] e 339 4452740.
