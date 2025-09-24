Castel San Giovanni, sabato focus sull'endometriosi
L’incontro sarà incentrato sul riconoscimento precoce dei sintomi e dei campanelli d’allarme
Mariangela Milani
|2 minuti fa
Castel San Giovanni
Sabato 27 settembre Castel San Giovanni ospita una giornata di sensibilizzazione al delicato tema dell’endometriosi, malattia cronica che colpisce migliaia di donne.
Dalle 16 il centro culturale di via Mazzini ospiterà un ginecologo, una pediatra, una biologa nutrizionista e psicoterapeuta. L’incontro sarà incentrato sul riconoscimento precoce dei sintomi e dei campanelli d’allarme. In serata, al cinema teatro moderno, andrà in scena “Imperformance: storie di donne con endometriosi”, ideato da Sona Haroni e diretto da Alessandro Camilli.
Informazioni e iscrizioni tramite [email protected] e 339 4452740.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Giovane imprenditore piacentino inaugura tre locali: il successo de “Il Piccolo Forno” di Petrit Moriseni
2.
Calciatore dell'Alseno precipita in un dirupo e muore sul Monte Penna
3.
Accoltellato sul Facsal un addetto degli stand del "Bel e Bon Festival"
4.
Trafitto all'addome durante una rissa notturna in centro: grave un 26enne