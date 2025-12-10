Castellarquato, successo record per “Winterland”

Un’edizione di Winterland, a Castellarquato domenica 7 e lunedì 8 dicembre, come non si era mai vista. Complice un meteo finalmente favorevole dopo anni di incertezza e, soprattutto, una collaborazione inedita e decisiva tra associazioni, privati e commercianti. Il villaggio natalizio, per la prima volta nel borgo, ha registrato numeri e apprezzamenti da record. «Quest’anno è andata benissimo: le presenze e l’atmosfera hanno dimostrato che uniti si fa davvero la forza. Come amministrazione abbiamo investito complessivamente 31mila euro sul Natale e, visti i risultati, crediamo di aver fatto centro», ha commentato il sindaco Ivano Rocchetta.

Soddisfazione anche dall’assessore al Turismo, Umberto Boselli: «Abbiamo creato un vero villaggio di Natale: pista di pattinaggio, stand gastronomici, giostre, cori, mercatini. Un grazie a Emanuela Leccacorvi e alla Nuova Valdarda Promotion per l’organizzazione di Winterland, e a tutte le associazioni e volontari che hanno lavorato». Tra le proposte più apprezzate: il vin brulè servito dagli Alpini, la torta fritta con spalla cotta a cura del Comitato Gemellaggio Castell’Arquato–Carry le Rouet, e gli anolini “da passeggio” della Pro Loco. A fare da cornice, majorettes, bolle di sapone, canti natalizi e la pista di pattinaggio gremita di bambini che, tra cadute e risate, hanno animato il centro storico.

«Quando Castell’Arquato riesce a lavorare insieme, dimostra un’accoglienza spettacolare», ha spiegato Roberta Ticchi dell’agenzia Robjoy, responsabile del “Christmas Park”. «Appoggiarsi a professionisti del settore eventi è fondamentale. Vedere il paese pieno e le persone soddisfatte riempie il cuore».

Anche Emanuela Leccacorvi, vicepresidente della Nuova Valdarda Promotion, ha ripercorso l’offerta di Winterland: «Abbiamo portato in paese, oltre alle bancarelle, il Corpo Bandieristico Pontolese con le majorettes, il Coro Tasti Neri, le acrobazie del Circo Tadam, la Camminata dei Babbo Natale e il circolo di Agide». “Winterland” e “Christmas Park” si sono così arricchiti a vicenda: «E non si può che migliorare», commentano tutti unanimi.