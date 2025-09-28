Liberta - Site logo
Castello, la segnalazione: «Degrado al campo giochi di via I° Maggio»

«Ad oggi non c’è alternativa valida perché i bambini possano giocare in un posto sicuro, pulito e bello»

Mariangela Milani
|37 minuti fa
Castello, la segnalazione: «Degrado al campo giochi di via I° Maggio»
1 MIN DI LETTURA
«Degrado al campo giochi numero 1 di via I Maggio». La segnalazione arriva dalla consigliera di Piacere Castello, Mariacristina Ceruti.  «I giochi sono rotti - segnala la consigliera di minoranza - il verde è lasciato all’abbandono, i servizi e il bar sono chiusi, le porte del calcetto non sono stabili e manca la sorveglianza durante l’orario di apertura». «Ad oggi non c’è alternativa valida perché i  bambini possano giocare in un posto sicuro, pulito e bello».
