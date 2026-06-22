Castello: mostra omaggio a Carlo Scrocchi, il pittore “dei cavalli”

Il centro ricreativo culturale di viale Amendola a Castel San Giovanni ospita una mostra omaggio a Carlo Scrocchi, il pittore “dei cavalli”. Ancora per oggi, lunedì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 è possibile ammirare una sessantina di quadri, opera di nove artiste per passione, allieve del laboratorio di pittura tenuto da Rita Cuiuli. Le autrici sono: Lia Rossi, Gabriela Testani, Laura Consonni, Lucia Achilli, Lucia Cavalli, Evelyne Delepaux, Rosanna D’Amerio, Cristina Ghelfi, Stefania Bottazzi.