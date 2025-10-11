Cattolica, 700 posti auto. Ora solo mobilità sostenibile

L’Università Cattolica ha di fatto esaurito la propria riserva di posti auto: quasi 700 al servizio dell’ateneo di San Lazzaro. Più di così al momento non è possibile. L’unica è puntare sulla mobilità sostenibile: car sharing, bike sharing, monopattini, autobus. Ed è questo che si farà per evitare soste vietate e giuste ma anche salate contravvenzioni da parte della polizia locale. Come avvenuto in questi giorni, quando la lettera a Libertà di uno studente-automobilista multato ha riaperto il caso.