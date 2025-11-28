“Ce n’è per tutti”, al President lo spettacolo contro le truffe

Il Teatro President si è trasformato in un contenitore di preziose informazioni grazie allo spettacolo teatrale “Ce n’è per tutti”, promosso da Csv Emilia, in collaborazione con l'Ufficio Attività socio-ricreative del Comune di Piacenza e la Polizia Locale, dedicato al tema delle truffe sempre più sofisticate e diffuse. Attori professionisti della "Famiglia Piasinteina" hanno portato in scena simulazioni di truffe ai danni dei cittadini, a cui è seguito un momento dedicato ai consigli pratici e agli approfondimenti a cura della Polizia Locale. Circa 150 gli spettatori che hanno assistito a cinque scene su altrettante truffe: quelle di acquisti fatti online alla classica signora derubata della pensione per la strada con uno stratagemma, dalle finte offerte di lavoro alle borse della spesa “alleggerite” da malintenzionati al supermercato, per finire con il pacco fasullo che arriva a casa.