Cena benefica per la riabilitazione dei pazienti tetraplegici

Un mezzo indispensabile per offrire maggiore autonomia e una migliore riabilitazione ai pazienti dell'ospedale di Fiorenzuola. È proprio per loro che è stata organizzata la cena benefica in programma per il prossimo 23 di ottobre all'agriturismo “La Rondanina” di Castelnuovo Fogliani (Alseno). La serata inizierà alle 20.15 e vede la collaborazione tra l'imprenditore Valter Bulla e l'associazione Paratetraplegici di Piacenza: il ricavato della serata sarà infatti destinato all'acquisto di una carrozzina elettrica Hi-Lo Vassilli che verrà donata all'Unità Spinale dell'ospedale di Fiorenzuola. Il costo per partecipare alla cena è di 50 euro a testa, per prenotazioni: Valter Bulla 3285933759, Glenda Merlini 3337355103.