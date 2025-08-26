Cena e sfilata sotto le stelle, i caorsani si mettono in gioco

C’è tutta una comunità che si attiva e mobilita per realizzare l’evento di domenica 31 agosto: è l’appuntamento che unisce l’intrattenimento e lo spettacolo “fatto in casa”, dove i protagonisti non sono artisti di richiamo nazionale, ma la gente del paese e non solo. La forza dell’iniziativa che ogni anno, dal 2018, organizza l’assessore Carla Trabucchi con la collaborazione e il sostegno di tanti, si trova nel suo duplice tratto distintivo: una festa corale e popolare.

Ancora una volta, via Roma, il cuore di Caorso, diventa passerella di moda e palcoscenico. Ancora una volta, locali e attività del paese, si mettono a disposizione per dare modo ai concittadini di cenare sotto le stelle, scegliendo la proposta di menù preferito.