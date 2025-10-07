Cena solidale per l'hospice di Borgonovo, raccolti 30mila euro

Grazie alla generosità di 180 commensali che la scorsa estate avevano risposto all’invito di Alessandra Riccardi e Natalia Pepe, organizzatrici della prima cena di gala per l’hospice in piazza Umberto I a Pianello, è stato possibile destinare alla Casa per le cure palliative ben 30mila euro. La cifra è stata raccolta anche grazie a tanti sponsor e benefattori anonimi e rappresenta forse una delle donazioni più alte mai destinate all'hospice di Borgonovo.

«Per noi – dicono le organizzatrici della cena di gala – l’hospice è una struttura meritevole, vicina al territorio e che in futuro intendiamo nuovamente sostenere».