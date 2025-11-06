Cena stellata e tartufo de.co, 8mila euro per l'hospice di Borgonovo

Grazie alla quinta edizione di Una diga stellata, e grazie al tartufo de.co Nero di Pecorara, l'hospice di Borgonovo può contare su di un sostanzioso contributo di quasi 8mila euro. Ai 7mila e 115 euro raccolti con l'iniziativa Una Diga stellata, si sono aggiunti altri 750 euro raccolti grazie a 150 box Alta Val Tidone. Una strenna cioè che conteneva prodotti a base di tartufo Nero di Pecorara, il cui ricavato è stato in parte devoluto a favore dell’hospice di Borgonovo. Gli oltre 7mila euro sono stati invece raccolti grazie all'elegante cena estiva che a luglio si è tenuta sul coronamento della diga del Molato. Alla somma raccolta quest'anno si aggiungono i precedenti sostanziosi contributi che l’iniziativa aveva consentito di raccogliere nel corso delle precedenti edizioni, per un totale fino ad oggi di oltre 30 mila euro donati all’hospice di Borgonovo.