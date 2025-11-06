Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Cena stellata e tartufo de.co, 8mila euro per l'hospice di Borgonovo

La somma raccolta nel corso degli anni per la struttura ha superato i 30mila euro

Mariangela Milani
|2 ore fa
Cena stellata e tartufo de.co, 8mila euro per l'hospice di Borgonovo
1 MIN DI LETTURA
Grazie alla quinta edizione di Una diga stellata, e grazie al tartufo de.co Nero di Pecorara, l'hospice di Borgonovo può contare su di un sostanzioso contributo di quasi 8mila euro. Ai 7mila e 115 euro raccolti con l'iniziativa Una Diga stellata, si sono aggiunti altri 750 euro raccolti grazie a 150 box Alta Val Tidone. Una strenna cioè che conteneva prodotti a base di tartufo Nero di Pecorara, il cui ricavato è stato in parte devoluto a favore dell’hospice di Borgonovo. Gli oltre 7mila euro sono stati invece raccolti grazie all'elegante cena estiva che a luglio si è tenuta sul coronamento della diga del Molato. Alla somma raccolta quest'anno si aggiungono i precedenti sostanziosi contributi che l’iniziativa aveva consentito di raccogliere nel corso delle precedenti edizioni, per un totale fino ad oggi di oltre 30 mila euro donati all’hospice di Borgonovo.

Gli articoli più letti della settimana