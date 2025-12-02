Censimento Istat, fino al 9 dicembre si può compilare online

entro il 9 dicembre, è possibile compilare in autonomia il questionario del Censimento permanente della Popolazione 2025 accedendo al link Dal 10 al 23 dicembre, la compilazione sarà invece possibile esclusivamente tramite operatore comunale della rete di rilevazione (a domicilio o telefonicamente o di persona – previo appuntamento - presso la sede comunale di viale Beverora 57 nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì dalle 14 alle 17 o il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30). Il Comune di Piacenza ricorda ai cittadini campionati dall’Istat che,, è possibile compilare in autonomia il questionario delaccedendo al link https://raccoltadati.istat.it/questionario/ con lo Spid o la Cie., la compilazione sarà invece possibiledella rete di rilevazione (a domicilio o telefonicamente o di persona – previo appuntamento - presso la sede comunale di viale Beverora 57 nei pomeriggi di lunedì, martedì e giovedì dalle 14 alle 17 o il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30).

Negli ultimi giorni il Comune di Piacenza ha quindi affidato a ventiquattro rilevatori, ben riconoscibili per il loro tesserino con nome e foto, l’incarico di contattare - per telefono o attraverso una visita a domicilio - le famiglie inserite nel campione individuato da Istat che ancora non hanno effettuato la compilazione del questionario via web. Nel ricordare che la partecipazione alle operazioni di censimento è obbligatoria e prevede la possibilità di incorrere in sanzioni previste da Istat in caso di mancata risposta, il Comune di Piacenza rivolge ai cittadini l’invito a collaborare con i rilevatori affinché l’intera operazione si possa concludere nei tempi previsti. E segnala che, in caso di irreperibilità o di mancata risposta da parte delle famiglie agli avvisi e agli inviti dei rilevatori, gli uffici comunali provvederanno ad effettuare specifici e puntuali controlli in loco per verificare i presupposti alla base dell’iscrizione del nucleo all’anagrafe cittadina.