Cerignale, apre il dispensario farmaceutico. «Presidio per la comunità»

Da oggi apre a Cerignale il nuovo dispensario farmaceutico nella sede del municipio. A gestirlo sono le dottoresse Cristina Gazzola ed Elisabetta Biggio, che si occupano già dello stesso servizio a Ottone. «Sono originaria di Podenzano – racconta Gazzola – ma vivo a Ottone da ventidue anni, conosco bene la vallata. Aprire qui è una sfida stimolante: vogliamo offrire un servizio utile, trasversale, soprattutto per la popolazione anziana, e contribuire a rendere il paese più vivibile».

Al suo fianco, Biggio, di Fontanigorda, supporterà il dispensario con esperienza e professionalità. Gli orari sono mercoledì 8.30-12.30 e venerdì 9-11; informazioni e prenotazioni al numero 3420933591.

La sindaca Fausta Pizzaghi sottolinea l’importanza del servizio: «Un presidio stabile e accessibile, che migliora la vivibilità di Cerignale e risponde con attenzione alle esigenze della comunità».