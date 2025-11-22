“Che Classe!”: «Prendersi cura della scuola è il futuro della società»

«Prendersi cura della scuola significa prendersi a cuore il futuro di un'intera comunità, sostenere le giovani generazioni è un nostro obiettivo e dovrebbe esserlo per tutti». Chi parla è Luca Groppi, coordinatore della Commissione Istruzione della Fondazione di Piacenza e Vigevano, che anche quest'anno ha deciso di appoggiare il gioco “Che Classe!”. Progetto che ha sposato anche l'azienda Lattegra di Gragnanino con la stessa visione, e per la prima volta amica del gioco come ha spiegato l'amministratore delegato Lorenzo Marini: «Abbiamo partecipato a tante iniziative di Libertà negli ultimi anni e siamo felici di fare parte anche di questa che punta sui giovani del territorio». Lo ha fatto anche l'Ottica Cisco Corvi che ha pensato bene di fare un “regalo” particolare ai lettori, idea del dottor Flavio Zacconi: «A ogni uscita abbiniamo uno dei simboli della nostra città, da piazza Cavalli al Duomo, per poter così riscoprire le bellezze di Piacenza».