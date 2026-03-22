Chi è il manipolatore, cos'è il love bombing: i campanelli d'allarme

Dopo aver fatto luce sulla figura del narcisista patologico, nella nuova puntata la trasmissione “Red Flags – Rinascere dopo la paura” si dedica all’analisi del manipolatore. Chi è, come agisce e come tutelarsi lo spiega la psicologa Francesca Scaglia, ospite del format ideato e condotto dalla giornalista Nicoletta Marenghi, in onda ogni domenica alle 20.30 su Telelibertà.

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