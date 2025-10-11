Chiesa di San Rocco, rubati i rosari e gli orecchini della Madonna

Due coroncine del rosario sono state rubate all'interno della chiesa di San Rocco, lungo corso Matteotti. Il furtarello è davvero di valore pari a zero, ma per i fedeli rappresenta l'ennesimo schiaffo. Le due coroncine erano appese alle mani di una statua della Madonna con il Bambino. «Già lo scorso anno - dice il sagrestano Franco Cremaschi - dalle mani del Bambino avevano rubato la coroncina del rosario e adesso di nuovo le hanno prese tutte e due». «Non so chi possa fare una cosa del genere – dice Cremaschi - .Penso siano persone fissate, malate. Si tratta di oggetti di nessun valore economico, ma per me – aggiunge – sono gesti vergognosi e io qui ne vedo di tutti i colori». «Ormai – dice ancora il sagrestano – in chiesa non si può più lasciare nulla». In passato erano spariti anche gli orecchini d'oro da una statua della Madonna Addolorata.