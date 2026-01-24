Chiuse le due giornate di Pantheon. Domani mostra del giocattolo vintage

Pantheon Piacenza si conferma tra le prime piazze del collezionismo nazionale grazie alle due giornate andate in scena a Piacenza Expo - ieri e oggi - caratterizzate da un afflusso continuo di appassionati e collezionisti provenienti principalmente dalle regioni del nord Italia.

Il sipario sulla 43ª edizione della storica fiera nazionale di numismatica, filatelia e oggetti da collezione è calato oggi pomeriggio mandando in archivio probabilmente l’edizione più partecipata di quelle finora organizzate. Ottimo volume di transazioni e di scambi, con una crescita consistente degli espositori presenti, 100 complessivamente con il 15% di nuovi arrivi, dato che Piacenza Expo ha lavorato, nell’ultimo anno, nella direzione di riassortire la proposta espositiva con nuove collezioni e professionisti. Molto apprezzata dai collezionisti anche la cartolina celebrativa realizzata da Piacenza Expo con l’immagine di una gara podistica di Pino Dordoni, il grande marciatore piacentino - medaglia d’oro alle Olimpiadi di Helsinki del 1952 - di cui proprio quest’anno ricorre il centenario della nascita. La cartolina, su cui era possibile far apporre lo speciale annullo realizzato da Poste Italiane per Pantheon, è stata donata dal Direttore di Piacenza Expo, Sergio Copelli, a Isabella Dordoni, la figlia del grande marciatore piacentino che per l’occasione ha visitato l’esposizione dedicata al collezionismo.

La giornata conclusiva di Pantheon ha coinciso con l’apertura della 7ª edizione della Mostra-mercato del giocattolo vintage, che proseguirà nel Padiglione 3 e nella Galleria di Piacenza Expo anche domani con orario continuato dalle 9.30 alle 16.30, con ingresso gratuito.