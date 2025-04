Cibo, musica e relax: torna a Spazio 4.0 il Mercatino del Riuso

Scoprire, scambiare e riusare: torna il consueto Mercatino di Spazio4.0. Domani dalle 9 alle 19, il primo di quest’anno: una giornata di divertimento, musica, riuso, cibo e relax, nell’ampio spazio verde di via Manzoni. Come sempre saranno presenti le bancarelle di SpazioStore (arrivato alla sua 37esima edizione) e la sua sezione SpazioStore dei Piccoli (dalle 15 alle 17), per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, i prodotti di realtà sociali e sostenibili del Caffè Sociale, i prodotti a Km 0 dei Contadini Resistenti, i dj set con vinili con Lord Picchio, la sezione dedicata a Baratto Market a cura di The Green Nook e, per questa edizione, la Ciclofficina Pignone non solo sarà aperta per un check bici, ma organizzerà l’imperdibile Asta delle Bici Rigenerate.

Altra novità, il CoccodeLab per i più piccoli - un laboratorio creativo per bambine e bambini, con il supporto di Fondazione Piacenza e Vigevano a sostegno del Pollaio Sociale - e lo street food a cura di Drive-Aut, il food truck che promuove l’inserimento lavorativo di persone con disabilità, in particolare con disturbo dello spettro autistico. Non mancherà anche questa volta il Mercato della Terra, dalle 9 alle 13, i prodotti delle nostre valli dei Contadini Resistenti. Chi desidera mettere a disposizione tutto quello che non usa più, per contribuire, nel proprio piccolo, a diffondere la cultura del riuso e il valore dell’economia circolare, può iscriversi come espositore o espositrice alle prossime edizioni: le informazioni per scoprire come fare, è possibile consultare la pagina “Quarto Mercato” del sito del Comune di Piacenza.