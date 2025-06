Cinquant'anni di sacerdozio, Mortizza festeggia don Giuseppe Sbuttoni

La chiesa di Mortizza-Bosco dei Santi era completamente gremita di persone e già questo fa capire quanto sia l'affetto che la comunità nutre nei confronti di don Giuseppe Sbuttoni, tanto più in un giorno così speciale per lui. Il parroco ha infatti festeggiato i suoi primi cinquant'anni di sacerdozio, celebrati prima con la Santa Messa. Tanti i ricordi in ben mezzo secolo di attività, «sono stato ordinato il 7 giugno di cinquant'anni fa e devo dire che il tempo è passato velocemente...sono stato in Sant'Anna, Madonna di Lourdes e poi in questa meravigliosa parrocchia, posso ammettere di essere contento delle scelte che ho fatto. Ci sono state delle difficoltà, come accade del resto in tutti gli ambienti, ma queste vengono sempre superate grazie alla fede e alla provvidenza di Dio, solamente così si saltano tutti gli ostacoli che troviamo sul nostro cammino». Don Sbuttoni ha poi presentato il suo libro “Cinquant'anni nella vigna del Signore” nato come “parto” del ruolo come consigliere ecclesiastico di Coldiretti e dove racconta gran parte della sua vita.