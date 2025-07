Collezionista seriale, la casa di Fausto diventata un museo

Lo possiamo definire senza tema di smentita un collezionista seriale. Fausto Maccagnoni colleziona da più di trent’anni e, come dice lui, «è diventata una cosa maniacale». Così ha occupato tutto il possibile dei suoi 150 metri quadrati e poi ha affittato un garage doppio. Il bello è che ama condividere le sue collezioni con i suoi compaesani di Castelvetro e con gli altri visitatori delle sue mostre. Da calamai, inchiostri e pennini è passato a macchine da scrivere, macchine fotografiche, macchine da cucire giocattolo, caffettiere, cavatappi, radio e carillon. Ha anche un juke box del 1961. L’ultima passione, messa in mostra in una sala della biblioteca, è quella dei grammofoni, tutti funzionanti. «Mi piace che la gente sia catturata dagli oggetti».