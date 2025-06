"Colombini’s Got Talent", musica e raccoglimento in memoria di Aurora

Una mattinata di musica, ironia e raccoglimento. La seconda edizione del "Colombini’s Got Talent", andata in scena mercoledì 4 giugno al teatro Politeama di Piacenza, ha portato sul palco studenti e professori del liceo Colombini in un mix di leggerezza e profondità, tra esibizioni artistiche e momenti carichi di significato.

Dopo i saluti iniziali della preside Monica Ferri, è toccato al maturando Angelo Campagnoli, quinta scienze applicate, aprire le danze con una versione energica di The Final Countdown alla chitarra elettrica. Subito dopo, atmosfera intensa con Federico Aurelio Cella, 17 anni, alias «mezzosangue - con la m minuscola», che ha cantato il brano di denuncia Capitan Presente: «Critico corruzione e istituzioni, dobbiamo reagire a questo mondo».

Accanto alle performance musicali, lo show ha offerto anche spunti ironici: la professoressa Arianna Dadati e la studentessa Rossella Gazzola hanno divertito tutti con Maledetta prima ora, parodia della celebre canzone di Loretta Goggi. Sul palco anche Chiara Cappa ed Eftalia Gazzos, in arte «Prof K feat Lia», e il giovane Francesco Franchi, classe 2008, con 40mila ascolti su Spotify. Emozionante l’esibizione di Emma Bianchetti con Oscar Winning Tears di Raye: «Canto da quando ho otto anni con il coro gospel, il canto è la mia passione».

Ma non è mancato il raccoglimento. La comunità scolastica ha voluto ricordare Aurora Tila, studentessa del Colombini tragicamente scomparsa nell’ottobre 2024. Federico Amani, seconda E, e la professoressa Chiara Cappa le hanno dedicato L’ultimo bacio di Carmen Consoli, brano che parla della fine e dell’assenza con struggente delicatezza. «Aurora sarà sempre nei nostri pensieri – ha detto Federico – è giusto portare avanti la sua memoria».

A chiudere la mattinata, tra risate e riflessioni, uno sketch a sorpresa del vicepreside Massimo Trespidi. A presentare l’evento i rappresentanti d’istituto Alessandro Monici, Gemma Bracconi, Chiara Bergonzi e Chiara Bossalini. L’organizzazione è stata curata dalla docente Elisabetta Fumi con la quarta A scienze applicate. Oltre 1200 gli studenti in platea e galleria, per un’edizione che ha saputo unire cuore e talento.