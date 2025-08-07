Come da tradizione, Anpas dagli amici di Rio Torto a Borgonovo

La solidarietà non va in vacanza e con i mesi estivi i volontari di Anpas Piacenza si rendono protagonisti di attività presso alcune realtà del territorio che si occupano di disabilità e di fragilità. “Anpas Piacenza ha tra le sue finalità la promozione dell'inclusione sociale attraverso attività di volontariato in ambito socio-sanitario e di protezione civile”, ha affermato il Coordinatore Provinciale di Anpas Piacenza Paolo Rebecchi, che ha aggiunto: “l’anno scorso abbiamo avviato il progetto “Conoscere per conoscersi e farsi conoscere” che ha coinvolto ANPAS, Pubblica Assistenza Croce Bianca, insieme a “Club dei piccoli Rio Torto” e “La Girandola”, due realtà che si occupano di ragazzi e di adulti anche con disabilità. Per noi sono un esempio di resilienza e di supporto ai ragazzi e alle loro famiglie ed è un onore poter dare un contributo”. Si ricorda che il progetto menzionato è stato premiato alla Convention Anpas ‘Convers-Azioni’, conquistando il secondo posto a livello nazionale sul tema dell'integrazione. A tale proposito, nei giorni scorsi - dal 31 luglio al primo Agosto - i volontari di Protezione Civile di Anpas Croce Bianca sono stati impegnati in un laboratorio interattivo assieme ai ragazzi del centro ricreativo sociale “Club dei piccoli Rio Torto” di Borgonovo e al Gruppo Alfa di Sarmato. Anche il Presidente di Croce Bianca Alessandro Miglioli ha espresso soddisfazione per l’iniziativa ed ha aggiunto: “è nel Dna di Croce Biana e Anpas l’attenzione verso tutti, specie quando si tratta di persone meno fortunate. Noi ci siamo e ci saremo grazie ai nostri Volontari che quotidianamente si impegnano su più fronti”

“A conclusione dell'esperienza educativa del Grest, la nostra squadra di Protezione Civile ha organizzato un laboratorio di montaggio e smontaggio di una tenda pneumatica che ha consentito ai ragazzi del Centro ricreativo sociale di trascorrere una notte all’ aria aperta insieme ai loro accompagnatori”, hanno affermato Oreste Guglielmetti, Coordinatore di Protezione Civile di Anpas Piacenza e Mauro Prati Responsabile Regionale di Protezione Civile Anpas Er.

“Da anni - ha aggiunto Guglielmetti - i nostri volontari organizzano diverse attività insieme ai ragazzi del “Club dei piccoli Rio Torto” per renderli protagonisti di esperienze sociali, valorizzando le capacità e le sensibilità di ognuno di loro. Si tratta di un'esperienza di grande arricchimento per noi volontari che periodicamente siamo coinvolti in attività e progetti di inclusione”. Yuri Fiori di Rio Torto ha aggiunto: “periodicamente collaboriamo con ANPAS che ringraziamo; quest’anno abbiamo svolto la tendata sotto alle stelle con caccia al tesoro in notturna. I ragazzi si sono divertiti e siamo molto soddisfatti.”