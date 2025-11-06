Come difendersi, a Castello tre serata gratuite per le donne di ogni età

Tre serate per imparare a difendersi dalla violenza di genere. Il comune di Castelsangiovanni, gli atleti della palestra Martial Tao e il centro sociale ricreativo di viale Amendola uniscono le forze. Giovedì 20, martedì 25 e giovedì 27 novembre, sono in programma tre incontri gratuiti aperti a tutte le donne di ogni età. Durante le tre serate, organizzate nei locali della palestra del centro di viale Amendola dalle 20 alle 21 saranno presenti atleti esperti in tecniche di autodifesa, Marco Andolfi che è anche comandante del locale corpo di Polizia locale e la psicologa e psicoterapeuta Jasmine Marelli. A loro il compito di insegnare come difendersi, dare consigli pratici su come evitare situazioni a rischio. Grazie alla presenza di Marelli verranno affrontati aspetti che riguardano la sfera psicologica, mentre Andolfi curerà l’aspetto criminologico. Le serate sono a ingresso gratuito (si può segnalare la propria presenza allo 0523 889747),