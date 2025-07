«Con il Campo Scuola degli alpini avete fatto rivivere queste montagne»

Voci di ragazzi da queste parti non si sentivano da tempo. Per una settimana, quarantacinque giovanissimi allievi del Campo Scuola, organizzato dalla Sezione Alpini di Piacenza, hanno animato l’Alta Val Trebbia. «Avete risvegliato i tempi che furono, quando queste frazioni erano piene di giovani perché in ciascuna c’era una scuola. Ci avete regalato una settimana di felicità gettando i semi del futuro»: parole del sindaco di Corte Brugnatella, Renato Bertonazzi, intervenuto alla cerimonia di chiusura. Siamo a Pieve di Montarsolo, dove ragazzi e ragazze dagli undici ai quindici anni hanno potuto conoscere da vicino i valori alpini, la vita in montagna e, soprattutto, le regole dello stare insieme in modo costruttivo. Un Campo plastic free, immerso nella natura e senza strumenti tecnologici.

«Per il terzo anno ho partecipato all’iniziativa perché al Campo Scuola non si usano telefonini né strumenti elettronici – commenta Emma Bolzoni, studentessa del liceo artistico -. Così nascono rapporti di amicizia, soprattutto durante le camminate. Sono molto contenta». Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente sezionale dell’Ana, Gian Luca Gazzola: «Si sono instaurati ottimi rapporti umani, come sempre è stata un’esperienza positiva. Il nostro obiettivo è dare continuità all’Associazione e a un volontariato che sta perdendo linfa. Cerchiamo di trasmettere i nostri valori, sopratutto mettersi a disposizione di chi ha bisogno».