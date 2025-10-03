Con il machete minaccia gli automobilisti, bloccato dai carabinieri

Un uomo minaccia con il machete automobilisti e pedoni in viale Sant’Ambrogio. È successo alle due del pomeriggio di giovedì 2 ottobre nella strada che costeggia il parcheggio della stazione: un uomo, presumibilmente di origine africana e sui 40-45 anni, ha minacciato gli automobilisti e i passanti brandendo un grosso machete, prima di essere bloccato dai carabinieri intervenuti sul posto.

«Andavo con l’auto in viale Sant’Ambrogio e all’altezza del fast food ho visto il caos – spiega una giovane piacentina bloccata in auto dall’aggressore – mi sono accorta subito di un uomo in mezzo alla strada: aveva in mano un grosso machete e fermava tutte le macchine. Ha bloccato anche me».

La ragazza ha cercato di evitare il contatto, ma non ce l’ha fatta: «Me lo sono trovato davanti, ha picchiato forte una mano sul cofano e nell’altra aveva il machete – spiega – non mi sarei così spaventata se non fosse stato armato, ma così avrebbe potuto sfondare il finestrino: era un uomo abbastanza grosso, sui 45 anni e urlava. Ho avuto molta paura e allora ho accelerato spostando l’auto. Ho visto che aveva bloccato un autobus e poi sono intervenuti i carabinieri che lo hanno immobilizzato a terra».

Diversi passanti hanno assistito alla scena: «Alcune signore a piedi hanno cercato di nascondersi dietro alle auto – continua la ragazza – immagino la paura se ti trovi in strada a camminare con una persona che gira con un machete. Ne avevo anche io tanta nonostante fossi in macchina: mi sono davvero molto spaventata».

Prima di minacciare gli automobilisti l'uomo ha danneggiato alcune auto parcheggiate.