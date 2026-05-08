Con le immagini di Cravedi il grande fiume riprende vita

Sono passati più di dieci anni dalla scomparsa di Prospero Cravedi, il cantore per immagini della storia di Piacenza. E oggi la città che non lo ha dimenticato, gli dedica una mostra permanente, dopo quelle antologiche che sono già andate in scena. La ospitano i locali rinnovati della Club House della Canottieri Nino Bixio, completamente recuperati dopo un lungo lavoro di ristrutturazione, che ora si chiama “Terrazza Bixio”. Qui, allineate sulle pareti, si possono ammirare alcune decine delle foto dell’immenso archivio (circa un milione di scatti) che costituiscono l’eredità di Prospero.

La mostra s’intitola “Piacenza, la Nino Bixio e il grande fiume”, elementi che convergono tutti nella lunghissima attività del fotografo: nasce a Borgotrebbia, a due passi dal Po, documenta gli avvenimenti più importanti di costume e di sport che si sono sviluppati sulle acque e sugli argini del grande fiume, è stato per anni il fotografo ufficiale della società biancazzurra.