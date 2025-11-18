“Conservatorio Orienta”: il Nicolini amplia il percorso per musicisti con nuovi incontri

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Conservatorio Nicolini rilancia e arricchisce il progetto «Conservatorio Orienta», il programma pensato per accompagnare studentesse, studenti e laureate/i nella costruzione del proprio percorso nel mondo della musica. Una proposta formativa che continua a evolversi per offrire strumenti sempre più concreti e aggiornati a chi desidera trasformare la propria passione in una professione solida e sostenibile.

«La musica, infatti, non è soltanto talento e dedizione: per affrontare con sicurezza il panorama professionale contemporaneo servono competenze organizzative, conoscenza delle tutele, spirito imprenditoriale e capacità trasversali» dichiara il responsabile del progetto Giuseppe Camerlingo.

Proprio per rispondere a queste esigenze, il Conservatorio ha programmato un nuovo ciclo di quattro incontri, in calendario dal 21 novembre al 9 gennaio, sempre dalle ore 15, ospitati nel Salone dei Concerti.

Il primo appuntamento, venerdì 21 novembre, sarà dedicato al tema «Organizzare Eventi – Dalla strategia alla rendicontazione», guidato da Gabriella Morelli, Presidente di Doc Live. Seguirà, il 28 novembre, un secondo incontro a cura della stessa Morelli, focalizzato su «Live workers – Regole e tutele per i lavoratori dello spettacolo», un argomento fondamentale per muoversi con consapevolezza nel settore.

Il percorso proseguirà il 12 dicembre con «Idee e forme per l’autoimprenditorialità musicale», condotto da Luca Groppi, Direttore di Confindustria Piacenza, per esplorare opportunità professionali e modelli di attività indipendenti. Infine, venerdì 9 gennaio, Franca Cantoni, docente di Organizzazione Aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, affronterà il tema delle soft skills, competenze trasversali sempre più richieste anche ai musicisti da aziende e realtà culturali.

«Con questo nuovo ciclo di incontri, il Conservatorio conferma il proprio impegno nell’accompagnare le nuove generazioni non solo nella crescita artistica, ma anche nella costruzione di una visione professionale solida, consapevole e orientata al futuro - sottolinea il presidente del Nicolini Massimo Trespidi -. Una formazione completa, capace di integrare talento, competenze e strumenti operativi: è questo il messaggio che il Conservatorio intende continuare a trasmettere ai musicisti di domani».