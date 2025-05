Consigli per la salute, da giugno "campagna" nelle farmacie

A partire da giugno Federfarma Piacenza inaugura, in tutte le farmacie, un nuovo progetto di divulgazione del benessere. "La farmacia ti ascolta, ascolta il farmacista", questo il nome dell'iniziativa, fornirà ogni mese importanti e mirate informazioni di salute.

«Sarà un modo per esser una volta in più vicini ai piacentini, per consigliare, educare, proteggere, ma anche ribadire il ruolo del farmacista come professionista della salute cui i cittadini non devono temere di rivolgere domande o affidarsi per opinioni, chiarimenti e suggerimenti - spiega il presidente di Federfarma Roberto Laneri -. Siamo come sempre lieti di porci a servizio dei nostri clienti e ci teniamo a farlo anche con queste piccole ma efficaci iniziative. "La farmacia ti ascolta, ascolta il farmacista" renderà disponibili in ogni esercizio nozioni e materiale divulgativo ad hoc ma, come sempre - sottolinea Laneri -, per ogni dubbio o consiglio basta chiedere al farmacista».

L’iniziativa è invero semplice quanto utile: per un anno, ogni mese e per tutto il mese, ogni farmacia fornirà pratici volantini a tema salute e benessere. Materiale e informazioni che faranno il paio con i contenuti d’approfondimento caricati e diffusi online. Ogni argomento non sarà scelto a caso, ma valutato sulla base delle più specifiche e diffuse esigenze legate al periodo, anticipando temi, indagando dubbi o vagliando richieste.

L’appuntamento con "La farmacia ti ascolta, ascolta il farmacista" è dunque col primo di giugno: si parlerà dell’inizio d’estate, dei rischi del sole e di come tanti piccoli accorgimenti in tavola possano fare la differenza.