Contro le violenze di genere, incontro al Salotto delle Idee di Pianello

Il Salotto delle Idee di Pianello ha ospitato il primo di cinque incontri di sensibilizzazione in vista della Giornata mondiale (25 novembre) per l’eliminazione della violenza di genere. Ospiti del primo dei cinque appuntamenti sono stati la psicologa e psicoterapeuta Jasmine Marelli, insieme al collega Roberto Marino entrambi del centro Eos per il benessere psicofisico, e il sociologo e criminologo Marco Andolfi, esperto tra l’altro di contrasto al bullismo e alla violenza di genere. Durante la prima serata oltre a fornire suggerimenti, anche giuridici, su come riconoscere e difendersi dalla violenza di genere, sono state organizzate alcune dimostrazioni pratiche. Quest'ultimo aspetto, la difesa personale, verrà approfondito lunedì prossimo insieme agli atleti di Martial Tao. Gli incontri proseguiranno anche per i tre lunedì successivi sempre nella sede di piazza Madonna.