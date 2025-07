Controlli nelle comunità per minori, trovate finte dosi

Identificate numerose persone straniere e rinvenuti diversi involucri termosaldati, simili a dosi di sostanza stupefacente. E' l'esito di un servizio di controllo straordinario del territorio effettuato oggi, lunedì 14 luglio - da parte della Squadra Mobile, di personale della locale Questura e con ausilio della Polizia Locale - presso le comunità per minori presenti a Piacenza.

Le dosi - rinvenute presso una delle comunità ispezionate - sono state sottoposte a sequestro ed al successivo Narcotest che ha però dato esito negativo. Una delle ipotesi è che venissero utilizzate per truffare persone tossicodipendenti.

Inoltre, durante i controlli effettuati in città, è stato rintracciato un cittadino tunisino del 1997, con numerosi precedenti per droga e irregolare sul territorio italiano, che è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per essere accompagnato, a seguito di provvedimento di espulsione, al cpr di Gorizia, per essere poi rimpatriato nel paese di origine.