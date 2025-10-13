Controlli sulle strade: 6 patenti ritirate, fermo a 5 veicoli
Numerosi interventi dei carabinieri per guida in stato di ebbrezza e consumo di stupefacenti
Redazione Online
|2 ore fa
Nell’ultimo fine settimana, i carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza hanno svolto una serie di interventi mirati sul territorio, con l’obiettivo di contrastare la guida in stato di ebbrezza, l'uso di sostanze stupefacenti e il mancato rispetto degli obblighi previsti in caso di incidente stradale. Grazie ad un'azione capillare di sorveglianza, sono stati ottenuti risultati significativi in termini di sicurezza e prevenzione. Durante i controlli, i carabinieri hanno fermato numerosi veicoli e sottoposto i conducenti a test etilometrici, riscontrando diversi casi di guida in stato di ebbrezza.
Un primo intervento si è svolto in Rivergaro, dove i militari del Radiomobile hanno fermato un 53enne residente a Pianello Val Tidone, alla guida di una utilitaria. Sottoposto a test etilometrico, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 2,04 g/l e 1,90 g/l, valori ben oltre i limiti consentiti dalla legge. La sua patente di guida è stata ritirata, mentre il veicolo, di proprietà di una terza persona, non è stato sottoposto a sequestro.
A Gragnano Trebbiense, un 32enne residente in quella zona, è stato fermato dopo aver perso il controllo della sua auto. Nonostante il rifiuto di sottoporsi all'accertamento etilometrico, i militari hanno proceduto con il ritiro della sua patente di guida e il sequestro amministrativo del veicolo, di sua proprietà.
A San Nicolò a Trebbia, i carabinieri della locale Stazione hanno fermato, un 24enne residente a Piacenza, mentre era alla guida del proprio veicolo con un tasso alcolemico di 1,10 g/l, superiore alla soglia consentita dalla legge. Anche in questo caso, la patente di guida è stata ritirata.
Oltre ai controlli sulla guida in stato di ebbrezza, i militari piacentini hanno intensificato le attività di contrasto al consumo e al traffico di sostanze stupefacenti. Durante una perlustrazione nei pressi del terminal autobus di Piacenza, è stato fermato un 32enne di origini senegalesi, trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. La sostanza è stata sequestrata e il giovane 32enne è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti.
Sempre nella notte tra l'11 e il 12 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Rivergaro hanno segnalato alla Prefettura tre giovani, tra i 18 e i 20 anni, tutti residenti a San Donato Milanese (MI), per detenzione di sostanze stupefacenti. I tre sono stati trovati e controllati all’interno del parcheggio di un supermercato in possesso di complessivi 6,62 grammi di hashish. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e i ragazzi sono stati segnalati come assuntori di stupefacenti.
In un’altra azione significativa, i carabinieri della Stazione di Bettola hanno denunciato in stato di libertà, un 21enne residente a Bettola. Il giovane, mentre percorreva la S.S. 654 a bordo di un’autovettura, ha tamponato un veicolo BMW X4 e successivamente ha urtato un’auto Audi, per poi proseguire la marcia senza fermarsi a prestare soccorso. La sua patente di guida è stata ritirata e il veicolo è stato affidato a terzi.
Nel complesso, i Carabinieri del Comando Provinciale di Piacenza hanno ritirato un totale di 6 patenti di guida e sottoposto a fermo amministrativo 5 veicoli. Questi provvedimenti sono stati adottati in seguito a gravi violazioni delle normative stradali, che hanno messo in pericolo l’incolumità dei cittadini.
Gli articoli più letti della settimana
1.
Sfruttamento della prostituzione, 40enne piacentino arrestato in Oltrepò
2.
«Ha detto di averla spinta giù»: la testimonianza che scuote il processo per la morte di Aurora
3.
Nuovo ospedale, ecco i tre colossi. Investimento da 296 milioni
4.
I sette cani e i sei gatti di Daniela ora cercano una nuova casa