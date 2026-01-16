Cremazione di piccoli animali, acceso l'impianto di Castello

L'impianto di cremazione per piccoli animali da affezione, in via Dogana Po a Castel San Giovanni, ha preso a funzionare. Il capannone in cui è stato realizzato si trova dentro il parco logistico.

«Ci sono uffici per il personale – spiega Andrea Bussolati, amministratore delegato di Anima Care che gestisce l'impianto –, sale per accogliere le famiglie che chiedono di dare l’ultimo saluto al proprio animale e poi l’impianto vero e proprio».

Il servizio di cremazione lavora principalmente tramite i veterinari. «Di norma – dice Bussolati – sono i veterinari, con cui siamo in contatto, che ci segnalano la presenza di salme di animali che magari sono deceduti all’interno della loro struttura». Oltre al canale della segnalazione diretta da parte del veterinario al forno crematorio si può rivolgere anche il privato cittadino «semplicemente telefonando in struttura, o inviando una mail – dice l’amministratore delegato – vengono fornite tutte le informazioni necessarie sull’iter procedurale». Per accedervi si passa dall’ingresso principale del parco logistico, lungo la statale 412. Si tratta del primo impianto del genere realizzato nel territorio Piacentino.