Diventare volontari della Croce Rossa: si presenta il nuovo corso

Un’occasione per conoscere da vicino la Croce Rossa, scoprire le tante attività svolte sul territorio e capire come trasformare il proprio tempo in qualcosa di concreto per gli altri.

Stasera alle 20.30, nella chiesa di San Giovanni in Canale a Piacenza, la Croce Rossa Italiana - Comitato di Piacenza presenterà il nuovo corso di formazione per volontari, rivolto a chi desidera avvicinarsi all’associazione e conoscere più da vicino il mondo del volontariato. Durante la serata saranno presentati il percorso formativo e le numerose possibilità di attività all’interno della Croce Rossa: dal soccorso all’assistenza alle persone più fragili, dalla Protezione Civile alle attività rivolte ai giovani, dalla salute alla prevenzione, fino alle tante iniziative che ogni giorno vedono i volontari impegnati al fianco della comunità.

Sarà soprattutto un momento per incontrarsi, fare domande e conoscere direttamente una realtà che da oltre 160 anni è presente sul territorio piacentino, pronta a rispondere ai bisogni della comunità grazie all’impegno quotidiano dei suoi volontari.

Non servono esperienze particolari: il primo passo è semplicemente la voglia di esserci. La serata è aperta a tutti coloro che vogliono scoprire cosa significa essere Volontari della Croce Rossa e, magari, iniziare un nuovo percorso. Perché dietro ogni divisa rossa c’è una persona che, un giorno, ha scelto di mettersi in gioco e dedicare una parte del proprio tempo agli altri.