A Gropparello torna la Festa dei Cuion con artisti di fama nazionale

Artisti nazionali, podcast dal vivo, cucina piacentina, premi goliardici e tanto divertimento: dal 1° al 3 agosto Gropparello si anima con la nuova edizione della Festa dei Cuion, appuntamento ormai imperdibile dell’estate piacentina. L’evento, completamente gratuito e aperto a tutte le età, è organizzato dai volontari dell’associazione Promis Gruparel, che lo dedicano come sempre alla memoria di Chicco Maggi, anima e ideatore della manifestazione, scomparso nel 2023.

«Continuiamo a cantare, ballare e investire sul territorio, sempre in ricordo di Chicco», racconta Marco Maggi, presidente dell’associazione. E anche quest’anno, nel viale alberato di via IV Novembre, non mancheranno le sorprese. Ogni serata proporrà concerti con artisti noti a livello nazionale, talenti emergenti e dj set per tutte le generazioni, tra pop, rock, indie, rap e revival anni ‘80-’90.

Venerdì 1 agosto si parte alle 19.30 con la diretta podcast Bowlcast di Telelibertà: i giornalisti Danilo Di Trani e Marcello Tassi intervisteranno l’artista e conduttrice radiofonica AmbraMarie sul palco. A seguire, musica live con I Mania, G5 Project e AmbraMarie & i Surrealistic. Chiude la serata Radio Malvisi Live, per ballare sotto le stelle con atmosfere disco anni ‘80-‘90.

Sabato 2 agosto apertura affidata alla voce di Camilla Gorrini, seguita dallo show irriverente di Pedro, noto per la gag “Per me è la cipolla” diventata virale in Rai. Non mancherà la satira con la premiazione dei “Cuion dell’anno”, prima dei concerti di Cecco e Cipo e dei Cosmonauti Borghesi. Dalle 24.00 in consolle DJ Cave.

Domenica 3 agosto gran finale con il live dei mitici Meganoidi, preceduti da Errico canta male e Fattore Rurale. Chiusura in pista con DJ Galluppi.

Ogni sera dalle 19.30 saranno attivi gli stand gastronomici, curati interamente dai volontari. Il menù valorizza la cucina piacentina, ma con attenzione anche a vegetariani, vegani e celiaci. In tavola ci saranno i classici Pisarei e fasò, i tagliolini al tartufo, pulled pork, bruschette fatte in casa, la carne alla griglia della Macelleria Bonfanti, dolci artigianali del laboratorio “Impasto Così” e gelato con Nutella.

La Festa dei Cuion è molto più di un evento musicale: è un progetto sociale e culturale nato dal volontariato. Nei giorni precedenti la manifestazione, i volontari di Promis, insieme alla Proloco Giovani Gropparello e agli artisti di Arte Nostra, hanno riqualificato la struttura comunale di via IV Novembre, che sarà inaugurata proprio durante la festa. La manifestazione è autofinanziata e porta avanti l’obiettivo di promuovere il territorio con passione, creatività e spirito di comunità. Un esempio concreto di come il volontariato possa generare valore duraturo.