"A letto con Verdi": la performance vietata ai minori all'interno del Verdi Off a Parma suscita curiosità e polemiche

«Purché se ne parli». Sembra essere questo, il leitmotiv di un dibattito tra conoscitori e appassionati verdiani, dato che il Verdi Off di Parma, per il suo X compleanno, annovera nel suo programma anche un titolo curioso: “A letto con Verdi”. Storie di amori, passioni, desideri ardenti, travolgenti, totali. Performance di 10 minuti per uno spettatore alla volta, purché maggiorenne (purtroppo, non sono accessibili le carrozzine) a Palazzo Pallavicino il 10, 11 e 12 ottobre dalle 22 alle 00.30, con prenotazione su eventbrite.it

E se il Verdi Off, come dice il titolo, nasce come grande contenitore alternativo alle programmazioni “accademiche”, con offerte rivolte ai giovanissimi e ai curiosi che, in città e in provincia di Parma, giungono da tutto il mondo, qualcuno storce il naso mentre altri aspettano di vederlo.

«Dateci pure dei moralisti, ma la figura di Verdi è alta, onesta, mitica... non ha bisogno di scandali per suscitare curiosità», dicono alcuni appassionati di Parma che, letto il titolo del mini-spettacolo, si sono chiesti se è il caso di «spingere sempre oltre consueto» - e, forse, anche il lecito.

Ma a Piacenza, c’è chi guarda a Parma apprezzandone l’ardire e la varietà di eventi legati al Maestro. Il festival Off a lui dedicato si è già aperto con grande successo: dalla Verdi Street Parade alla Verdi Spip Parade ed inoltre all’“Incoffessabile Verdi”, tra gli altri (l’intero programma si trova online e sui social).

La locandina del film "Le stanze di Verdi" curato da Pupi Avati e prodotto da Giorgio Leopardi, con l'attore Giulio Scarpati



C’è chi trova il messaggio culturale «antitetico al valore che va dato a Verdi e ai suoi luoghi».

A tal proposito, ricordiamo che nasce proprio a Piacenza il film curato dal grande regista Pupi Avati e prodotto da Giorgio Leopardi, con Giulio Scarpati, dal 6 ottobre in tutte le sale e in anteprima giovedì alle 20.30 a The Screen Cinemas (ex Uci) - biglietti in vendita online o in loco.

Di recente, inoltre, una visita a Piacenza del Ministro Alessandro Giuli ha riacceso le speranze per l’Hotel San Marco, gioiello architettonico dove Verdi soggiornava. Poi, naturalmente, gli occhi di tutti sono sempre puntati su Villa Sant’Agata a Villanova, dove il Maestro - i cui genitori avevano origini piacentine - scelse di vivere, aiutando i paesani e gli agricoli con opere fondamentali come la costruzione di un ospedale.

E se sappiamo di alcune “simpatie” extraconiugali, da Teresa Stoltz a Maria Waldmann e Clara Maffei (si vocifera...), forse è il caso di trattare Verdi come una leggenda della musica, un eroe del Risorgimento ed anche una rockstar ante litteram.

Che si apra il dibattito, cari lettori. Scriveteci e dite la vostra.