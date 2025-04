A Pigazzano è caduta anche la statua del re: terrazza senza simboli

All’inizio l’ipotesi era quella di un atto vandalico. Sarebbe stato il secondo dopo quello che nel 2020 aveva distrutto il busto in cemento di papa Pio XI. Questa volta è toccato a Vittorio Emanuele III. E così l’ingresso della terrazza di Pigazzano si ritrova senza i suoi due volti simbolo. Nella notte tra Pasqua e Pasquetta la statua raffigurante l’ultimo re d’Italia è stata danneggiata, ma il dolo non sussiste.

Si tratterebbe di un evento accidentale: all’indomani dell’accaduto, un giovane si è autodenunciato al Comune, spiegando l’episodio e proponendosi di sostenere le spese per il recupero della scultura. «È stato un gesto lodevole che abbiamo apprezzato molto - ha commentato don Valerio Picchioni, parroco di Pigazzano, Rivergaro e Statto -. Non era per nulla scontato che qualcuno si facesse avanti prendendosi la responsabilità e offrendosi di riparare il danno. Tante volte è capitato di trovare rotture, anche in parrocchia, senza che nessuno segnalasse niente. Siamo dunque molto riconoscenti di questo atto nobile». Ci vorrà del tempo per ripristinare i due busti.