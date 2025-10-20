Addio al professor Francesco Bussi, musicologo di fama internazionale

Si è spento, quasi centenario, il professor Francesco Bussi, stimatissimo musicologo e per oltre 50 anni critico teatrale di “Libertà”. Fu anche esimio professore di Storia della Musica al Conservatorio Nicolini. Autore di molti saggi importanti e di studi seminali su Johannes Brahms, diffusi in tutto il mondo, il professore nel 2018 aveva raccolto i suoi articoli in un volume arricchito con foto d'epoca dei cantanti più celebri, realizzato da Giorgio Milani per la Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Domani un ampio ricordo sul nostro quotidiano.