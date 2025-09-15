Al lavoro fino alla tomba? I precari della flessibilità

Dialoga efficacemente con “Tecnodestre” il panel “Lavoreremo fino alla tomba?” che ha visto confrontarsi Francesca Coin, sociologa attivissima (mi verrebbe da dire, ed è evidentemente un complimento, attivista) sui temi della disgregazione del lavoro e del diritto del lavoro, l’economista dell’Ocse Andrea Garnero, la giurista Alessandra Ingrao e l’avvocato Luca Bolognini, tra i massimi esperti europei di privacy e diritto dei dati, su salari, intelligenza artificiale e solidarietà intergenerazionale. Da questi punti di vista diversi e complementari e dal quadro anche preoccupante che raccontano i loro osservatori emerge la necessità da parte del governo di investire in lavoro, istruzione, salute, di recuperare una politica industriale, un invito alle imprese a non rischiare di mancare ancora una volta il salto tecnologico necessario per la modernizzazione, e ai cittadini per ritrovare spinta individuale e sociale alla partecipazione, giorno dopo giorno, sui luoghi di lavoro.